اللاعب محمد قاسم ينجو من حادث سير مروع بالنجف

2020/05/31 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم، من حادث سير مروع في محافظة النجف الأشرف.

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