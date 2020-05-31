قائد شرطة بغداد الموسوي: حملاتنا توسعت لاعتقال المخالفين للحظر داخل الازقة

2020/05/31 | 00:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، باننا سنعتقل أي مخالف لتوجيهات الصحة حتى وان كان يحمل استثناءً.وقال الموسوي في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، ان “حملاتنا توسعت لاعتقال المخالفين للحظر داخل الازقة” مبينا اننا “سنتعامل مع المخالفين لحظر التجوال وفق المادة 240”.واضاف الموسوي ان “المخالفون من اصحاب المحال التجارية والغذائية

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