قائد شرطة بغداد: سنعتقل أي مخالف لتوجيهات الصحة حتى وان كان يحمل استثناءً

2020/05/31 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، باننا سنعتقل أي مخالف لتوجيهات الصحة حتى وان كان يحمل استثناءً.وقال الموسوي، ان “حملاتنا توسعت لاعتقال المخالفين للحظر داخل الازقة” مبينا اننا “سنتعامل مع المخالفين لحظر التجوال وفق المادة 240”.واضاف الموسوي ان “المخالفون من اصحاب المحال التجارية والغذائية سيتعرضون للغرامة والاعتقال”.

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