الاتحادان الوطني والاسلامي يؤكدان على الحوار لتجاوز الوضع الحالي

2020/05/31 | 00:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تلة دباشان بمدينة السليمانية وبحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، صلاح الدين بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على توسيع اطر التعاون المشتركة بين الجانبين، بشكل يخدم المصلحة العليا للاقليم، فضلا عن ضرورة التفاهم لحل جميع المشاكل بين الاطراف السياسية، لكي يستقر السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي بشكل اكبر.



بحسب بيان للاتحاد.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الحوار واللغة المشتركة لتجاوز الوضع الحالي والاخذ بنظر الاعتبار المصلحة المشتركة في القرار والتوجهات السياسية.

كما طالب المجتمعون السلطات التنفيذية بالتفكير بشكل جدي للمعالجة الجذرية لمسألة معيشة وقوت المواطنين بشكل عام ورواتب الموظفين بشكل خاص، وعدم الحاق الضرر بالمواطنين المعدومين وقليلي الدخل، مع اجراء اي تغيير ومن الضروري ان تكون اية اصلاحات تجرى، استجابة لمطالب وضروريات المواطنين الآنية.

وفي محور اخر من اللقاء، جرى تقييم جميع المعادلات وتم تبادل الاراء حولها مع الاخذ نظر الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي والصحي.

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