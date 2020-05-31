مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: إنتحار شرطي في الناصرية

2020/05/31 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني ، اليوم الاحد، بأن منتسب امني قد أنتحر في الناصرية، لأسباب غامضة.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “أحد عناصر الشرطة في الناصرية قد أنتحر دون معرفة الأسباب وتم فتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابسة ماحصل”.وتشهد الناصرية منذ سنوات، إزدياد في أعداد حالات الإنتحار في المحافظة.

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