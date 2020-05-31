المرور العامة : 50 الف دينار غرامة من لا يرتدي الكمامات والكفوف

2020/05/31 | 01:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد مدير المرور العام، اللواء زهير الخفاجي، السبت، ان غرامة بمبلغ 50 الف دينار ستفرض على كل شخص لايرتدي الكمامات والكفوف، اضافة الى فرض غرامة تصل لـ 200 الف دينار لمن يخالف الاشارة الضوئية.وقال الخفاجي في تصريح تابعته وكالة اين ، ان “المرور ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم الاستثناء خارج إطار العمل وستفرض غرامات مالية بحق من لا يرتدون الكمامات والكفوف تصل لـ50 ألف دينار”.واضاف ان “بإمكان المخالفين دفع نصف الغرامة خلال 72 ساعة من لحظة صدورها بحقهم”.وبين ان “المرور سجلت أكثر من 285 ألف مخالفة مرورية في تقاطعات العاصمة والمحافظات”.واكد انه “سيسمح للعجلات التي تقوم بنقل المواد الغذائية بالتنقل خلال الحظر كما سيتم نصب رادارات قرب الإشارات الضوئية لرصد المخالفات، حيث ان غرامة الإشارة الضوئية تصل لـ200 ألف دينار”.

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