لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم ينجو من حادث سير مروع

2020/05/31 | 01:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف نجا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ولاعب فريق القوة الجوية، محمد قاسم، من حادث سير مروع في محافظة النجف الأشرف السبت ونقل محمد قاسم على الفور إلى المستشفى، لتلقي الفحوصات اللازمة بعد فقدانه الوعي نتيجة الحادث المؤلم، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته من أية إصابة، ولكنه بحاجة إلى الراحة التامة والعناية للتخلص من أعراض الصدمة نتيجة الحادث الذي تعرض له.وأكدت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، "أنها تتابع حالة لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، وذلك من أجل سلامته، كونه أحد لاعبي المنتخب، ومن المواهب الواعدة في سماء الكرة العراقية.

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