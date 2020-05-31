2020/05/31 | 01:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف انفجار مساء السبت، منزل مسؤول امني في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة صوتية انفجرت منتصف الليل في بيت مدير شرطه شركات النفطيه الذي يقع في مجمع الامل السكني في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة.

واضاف ان الانفجار تسبب بحدوث اضرار مادية فقط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف منزل مسؤول امني في البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف منزل مسؤول امني في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).