تكسير الأصنام خلال 30 عاما (1977 : 2007 )(4 / 1 ) في مرحلة الصحوة (1989 :2001 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/31 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ بعد عشرة شهور في أمريكا رجعت لمصر .



أصبحت وحيدا في مواجهة الأزهر والسلفيين والاخوان وجهاز أمن الدولة الخاضع للأزهر .



تحالفت مع التيار العلمانى ، وهذا متفق مع إيمانى بعلمانية الإسلام دينا ودولة .



كان نظام مبارك في حرب فعلية مع الإرهاب ، مما أوجد تعاطفا معى حتى في داخل أجهزة الأمن التي لا تجد ظهيرا فكريا في الأزهر .



2 ـ بدأت بالتحالف مع رائد العلمانية المصرية الراحل فرج فودة ، وق ......





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