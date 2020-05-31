نجاة لاعب منتخبنا الوطني محمد قاسم من حادث سير

2020/05/31 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية، ان لاعبه محمد قاسم، نجا من حادث سير مروع في محافظة النجف الاشرف.وذكر النادي في بيان رسمي، ان “نجم وسط فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد قاسم ماجد لحادث سير مروري اثناء ذهابه للتسوق”.وأضاف، “على الفور أجرى نائب رئيس الهيئة الادارية العميد وليد الزيدي واعضاء الادارة والجهاز الفني وعدد من […]

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