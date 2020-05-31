حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كركوك لرجل مسن

2020/05/31 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “تم اليوم تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا في المحافظة”.واضافت ان “المتوفي هو رجل مسن يبلغ من العمر ٧٠ عاما”.

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