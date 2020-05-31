2020/05/31 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، فنانة إلى ”الطب النفسي“؛ وذلك بعد إبلاغها عن وجود متفجرات وإرهابيين في منطقة ميدان حولي.ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا من فنانة – ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات، واعتادت إثارة الجدل في مقاطع فيديو – ورد إلى الجهات الأمنية، يفيد بوجود ”إرهابيين“ في منطقة ميدان حولي وبحوزتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة فنانة كويتية إلى الطب النفسي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة فنانة كويتية إلى الطب النفسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).