عرض لا يفوت من أبل لاقتناء أفضل آيفون مبيعا

2020/05/31 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة “أبل” الأمريكية في منح فرصة الحصول على هاتف “آيفون إكس آر” بسعر مخفض عبر متجرها الرسمي.وبحسب تقرير موقع “ماك رومرز”، فإن الهواتف المتاحة للبيع تم تجديدها، وتتوافر بأسعار تبدأ من 499 دولار أمريكي بالنسبة لذاكرة داخلية سعتها 64 غيغابايت، أي أقل من سعر هاتف جديدة بـ100 دولار.كما تتوافر سعة 128 غيغابايت بسعر […]

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