العراق..تنفيذ عملية استباقية في صحراء الانبار لملاحقة الدواعش

2020/05/31 | 01:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، تنفيذ عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم "داعش"....

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