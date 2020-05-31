ليفاندوفسكي يفعلها أخيرا.. وبايرن يقترب من التتويج الثلاثين

2020/05/31 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي سوء الحظ عندما هز شباك فورتونا دوسلدورف لأول مرة على الإطلاق بتسجيل هدفين، ليقود بايرن ميونيخ للفوز 5-صفر، ويقترب البطل من لقبه رقم 30 وتمديد سجله القياسي في الدوري الألماني.ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، متقدما بعشر نقاط على بوروسيا […]

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