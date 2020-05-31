2020/05/31 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية النجف، عن تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي لاشعار اخر.وقالت مديرية العلاقات والاعلام التربوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “وجه المدير العام للتربية في محافظة النجف الاشرف بتأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي الى موعد يحدد لاحقاً”.وبينت السبب الى “الحظر الوقائي وتزايد الاصابات بفايروس كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية النجف تعلن تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي لاشعار اخر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية النجف تعلن تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي لاشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).