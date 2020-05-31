شاهد اخر ظهور للفنان حسن حسني قبل رحيله

2020/05/31 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل فجر السبت الفنان المصري القدير حسن حسني صاحب الـ89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل لمدة يوم كامل داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.وسجّل آخر ظهور للفنان حسن حسني، خلال صورة نشرها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، وظهر حسني بإطلالة شبابية مبتسماً ومرتديًا تيشيرت […]

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