بالفيديو والصور .. وزير النقل العراقي يفتتح مشروع سيوفر مبالغ طائلة لميزانية الدولة

2020/05/31 | 02:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النقل، افتتاح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية لنقل المشتقات النفطية بعد توقفها لسنوات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية ( FZB ) لنقل المشتقات النفطية في المحطة العالمية لسكك الحديد العراقية بعد توقفها عن العمل سنوات طويلة” .

وبين الوزير ان “هذه الخطوة تحسب إنجازاً للشركة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها مضيفاً تضمن التاهيل إعادة صيانة وتصليح وخراطة الأحواض الجاثمة والخارجة عن الخدمة بالإمكانات المتوفرة والجهود الاستثنائية للملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في اعمال الصيانة والتصليح في الشركة موضحا ان هذه الأحواض دخلت الخدمة منذ سنة 1984 اي مايقارب 30 سنة يكون سعة الحوض الواحد منها يبلغ 61m متر مكعب بحمولة 56 طن .”

وأكد على ان “هذا المشروع سيكون له مردود مادي كبير يعود بالنفع على ايرادات السكك المالية خاصة وعلى اقتصاد البلد بصورة عامة حيث سيوفر مبالغ طائلة لميزانية الدولة المثقلة في ظل هذا الانهيار والتدني الاقتصادي الذي يعصف بالبلد تزامناً مع جائحة كورونا “.

وأشار إلى انه “من جانبه بين مدير عام الشركة طالب الحسيني ان هذه الاحواض وعلى الرغم من سنوات عملها الطويلة بالخدمة وتهالكها فقد تعرضت لاعمال السلب والنهب لتواجدها ضمن مناطق سيطرة داعش الإجرامي وبسبب عدم وجود التخصيص المادي اللازم لها ونقص المواد الاحتياطية كونها خارجة عن الخدمة تم بجهود ملاكات الشركة اعادة ( 10 )من الشاحنات إلى العمل ضمن حملة التاهيل للأحواض الجاثمة وبإمكانات محدودة لاستخدامها في نقل الوقود الثقيل في الايام القادمة والعمل مستمر لإعادة جميع الشاحنات الجاثمة الأخرى التي يصل عددها إلى مايقارب ( 100) حوض”.

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