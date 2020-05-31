عمال امانور، أولا وأخيرا.. - حسن أحراث

2020/05/31 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث تتساقط أمامي العديد من الأفكار، وتحثني على الكتابة بالكثير من التودد والإغراء.



وتوالد هذا الزخم من الأفكار ليس غير نتيجة لخصوبة الواقع وثرائه، بالمغرب وخارجه.



أحيانا، أعجز عن الكتابة كرقابة ذاتية.



لأن مجال التواصل المراقب لا يسمح بكشف جميع الأوراق، أي مجالا لا يتيح إمكانية التحليل العميق والتعبير الحر.



فيكفي أن تثير بعض "الحقيقة" لتُكفَر وتُدان وتُلام، وقد تُعتقل أو تُغتال.



وفي أحيان أخرى، أخجل من ......





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