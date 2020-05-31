وفاة حكم كرة مصري بكورونا

2020/05/31 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى اتحاد الكرة المصري الحكم السابق سامح زيتون، والذى وافته المنية مساء الجمعة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا.وتوفى مساء الجمعة سامح زيتون، الحكم السابق بمنطقة المنوفية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل الصحى بمستشفى حميات منوف، عقب تدهور حالته الصحية، بعد أن شعر بآلام حادة تم على إثرها تم عمل التحاليل التى أثبتت […]

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