2020/05/31 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية الى 50 ألف حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كورونا في أمريكا اللاتينية إلى 50 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كورونا في أمريكا اللاتينية إلى 50 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).