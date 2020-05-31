2020/05/31 | 04:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور والفيديو.. شاهد ظهور أشهر ملوك العراق القديم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 04:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور والفيديو.. شاهد ظهور أشهر ملوك العراق القديم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور والفيديو.. شاهد ظهور أشهر ملوك العراق القديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).