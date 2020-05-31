تلخيص مبسّط لكتاب لينين الدولة والثّورة (الجزء الثاني) - سمية العثماني

2020/05/31 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمية_العثماني الفصل الثاني: الدولة والثورة -خبرة سنوات 1848- 1851-1-عشية الثورةيقول لينين في كتابه أنّ مؤلفيّ «بؤس الفلسفة» و«البيان الشيوعي»، يعودان بالضبط لعشية ثورة سنة 1848 (الثورة البورجوازية الفرنسيّة) وبحكم هذا الواقع نجد فيهما لحد ما، إلى جانب بسط الأسس العامة للماركسية، انعكاسا للوضع الثوري الملموس القائم آنذاك.قال ماركس في «بؤس الفلسفة»:«في مجرى التطور ستحل الطبقة العاملة محل المجتمع ......





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