نقض إفهوم الإسطورة لدى كلود ليفي شتراوس - هيبت بافي حلبجة

2020/05/31 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة من أجمل ماقرأت لدى البنيوي الأنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس هو ماكتبه في مقدمة مؤلفه الإسطورة والمعنى ، هو عدم شعوره إنه قد كتب مؤلفاته ، ولديه شعور إن مؤلفاته كتبت من خلاله ، أي مرت من خلاله مروراٌ ، وحينما عبرت كلياٌ تركت فراغاٌ كبيراٌ في داخله .



وهذه هي حال الإسطورة التي ، وكإنها ، زرعت أفكارها في إدراك البشر دون أن يدروا ، دراية واعية ، ماهو منطوقها .



وهذه الفكرة الأخيرة هي التي أستحوذت على مجمل ......





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