إسبانيا تفتح السياحة للألمان أو الفرنسيين ابتداء من يوم غد

2020/05/31 | 05:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن السياح الألمان والفرنسيون أو الاسكندنافيون من المجيء إلى إسبانيا خلال النصف الثاني من حزيران/يونيو كجزء من مشروع “تجريبي” لإستئناف النشاط السياحي، وفق ما عُلم لدى وزارة السياحة الإسبانية السبت.وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت الماضي أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام السياح الأجانب “اعتباراً من شهر تموز/يوليو”.لذا، سيتم اعتباراً من الأول […]

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