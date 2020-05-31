شهيد وخمسة إصابات بهجوم لـ’داعش’ جنوب سامراء

2020/05/31 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، بإستشهاد منتسب بالشرطة الاتحادية وإصابة خمسة أخرين بهجوم لجماعات "داعش" الوهابية جنوب سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد....

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