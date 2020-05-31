2020/05/31 | 07:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر عن تسريب المواصفات التقنية لـ iPhone 13، الذي سيصدر في العام 2021، حيث من المرجح أن يحمل إسم iPhone 13 Series.فضلا عن ان هناك امكانية أن تقوم شركة آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 13 Series في العام 2021 مع أربع كاميرات في الخلف.ويُشاع بأن الكاميرا الأساسية ستأتي مع مستشعر بدقة 64 ميغابكسل […]

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