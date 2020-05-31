صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

2020/05/31 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة جداً للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني وهي بدون مكياج.وعلى الرغم من مرور سنوات على رحيلها، إلا أنها لا تزال تثير ضجة، آخرها بهذه الصورة التي ارتدت فيه فستاناً أحمراً مقلماً وكانت من دون ماكياج أو مستحضرات تجميل.ويذكر أن شقيقة سعاد حسني كذبت قبل أيام رواية […]

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