العراق: الداخلية تعتزم إجراء تغييرات في صفوف القيادت الأمنية

2020/05/31 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية، عن عزم وزير الداخلية اجراء تغييرات في القيادات الامنية ممن مضى على تسلمهم المنصب ثلاث سنوات، مبينا ان اللجنة ستد...

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