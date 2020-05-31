العراق: كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/31 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك في العراق، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة....

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