سامسونج تتكفل بإنتاج 80% من شاشات OLED المخصصة لهواتف iPhone القادمة هذا العام

2020/05/31 | 07:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سامسونج عن انها ستكون المزود الحصري لشركة آبل بشاشات OLED التي سيتم إستخدامها في هواتف iPhone القادمة في العام 2020، ولكن ربما لن يكون هذا هو الحال وفقا لأحدث الشائعات.وقالت مصادر مُطلعة أن شركة سامسونج تلقت حوالي 80 في المئة من جميع طلبات شاشات OLED المخصصة لهواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني […]

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