الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقة مع منظمة الصحة

2020/05/31 | 07:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى “إعادة النظر” في قرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء كوفيد-19.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة قطع علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية متهما إياها بعدم بذل ما يكفي لمكافحة فيروس كورونا في بداية انتشاره.والولايات المتحدة هي المساهم […]

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