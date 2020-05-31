ماذا لو رضخت سوريا للإملاءات الأميركية؟

2020/05/31 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا كانت تعرف أنّها في سُلّم الاستهدافات الأميركية، منذ أن رفض الرئيس الراحِل حافظ الأسد اللّحاق بالبقيّة، والتوقيع مع الكيان "إسرائيلي" على ما سُم...

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