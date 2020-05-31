أين أمريكا؟

2020/05/31 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يأس خضير البياتي… اختفت أمريكا من العالم بشكل مخجل، ليس على ورق الخرائط بالألوان، وإنما من صورتها النمطية التي جعجعت العالم باقتصادها وصواريخها وقدرتها على حل ألغاز البشر، والسيطرة عليهم عن بعد؛ وذلك بسبب فيروس كورنا الذي لا يرى بالعين المجردة، فأعاد خرائط القوة والبهرجة والكبرياء إلى شكل آخر، وصورة مغايرة للواقع الافتراضي […]

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