الطقس.. ارتفاع في درجات الحرارة تصل الى 50 مئوية مع نهاية الأسبوع

2020/05/31 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، ان تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل حاجز الـ50 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع. وقال عطية في بيان إن “البلاد ستشهد ابتداء من اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في كافة المدن لتسجل 50 درجة مئوية نهاية الاسبوع الحالي في مناطق من مدن الجنوب، بالتزامن مع بداية دخولنا موسم […]

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