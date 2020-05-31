سي أن أن : اندلاع الاحتجاجات في 30 مدينة امريكية ولوس انجلس تعلن حظرا للتجوال

2020/05/31 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … افاد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية أن الاحتجاجات اندلعت في 30 مدينة امريكية على الاقل عقب وفاة رجل رجل أسود غير مسلح يدعى جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث وجهت للضابط تهمة القتل الخطأ .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “السلطات في ولاية منيسوتا […]

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