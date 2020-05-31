ترمب يعلن تأجيل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر

2020/05/31 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أنه سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للحضور.وقال ترمب للصحافيين المسافرين معه من فلوريدا إلى واشنطن، إن مجموعة السبع الكبار، التي كان من المقرر أن تعقد في أواخر يونيو (حزيران) في كامب ديفيد، هي “مجموعة من […]

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