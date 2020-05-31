خلية الصقور تعلن احباط مخطط إرهابي خطير لـ”داعش”

2020/05/31 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، الاحد، عن إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تنوي تنفيذه عصابة « داعش» الإرهابية في البصرة وعدة محافظات أخرى، مبيناً انه جرى كشف المخطط بعد الاطاحة بخلية إرهابية نائمة في محافظة البصرة واعتقال ارهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة […]

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