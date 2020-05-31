نقل نجم الصقور الى المستشفى بسبب حادث سير

2020/05/31 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ولاعب فريق القوة الجوية، محمد قاسم، من حادث سير مروع في محافظة النجف الأشرف.وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي تلقته / المعلومة/ أن “محمد قاسم نقل على الفور إلى المستشفى، لتلقي الفحوصات اللازمة بعد فقدانه الوعي نتيجة الحادث المؤلم، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته من أية […]

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