احتجاجات ضد العنصرية في تورونتو الكندية وسط مخاوف من انتقال الفوضى الامريكية

2020/05/31 | 09:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تورونتو (كندا-(أ ف ب) – تظاهر آلاف الأشخاص بهدوء السبت في مدينة تورونتو الكندية لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.ونظمت التظاهرة على أثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة […]

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