تدرب على تفجير الاضرحة.. نشر اعترافات إرهابي خطير انتقل من نينوى الى البصرة

2020/05/31 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت خلية الصقور الاستخبارية، اعترافات الإرهابي شهاب رائد عبد اللطيف التميمي الذي ألقت القبض عليه الخلية وهو من سكنة محافظة البصرة (قضاء الزبير) بأنه «التقى الإرهابي ياسر الخالدي (يسكن قضاء أبي الخصيب) مؤخراً للتداول في أمور العصابات الارهابية في البصرة»، مبينا أنه والإرهابي ياسر انتميا لداعش الارهابية وأديا مبايعة الارهابي ابو بكر البغدادي بعد […]

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