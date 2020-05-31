الشباب والرياضة توضح حقيقة إصابة وزيرها بكورونا

2020/05/31 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، الانباء التي اشارت الى إصابة الوزير عدنان درجال بفيروس كورونا.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي بوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول […]

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