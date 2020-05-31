تسجل 27 اصابة جديدة بفايروس كورونا في واسط

2020/05/31 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الازمة في واسط عن تسجيل 27 اصابة جديدة بفايروس كورونا.وقالت الخلية، انه “بعد ظهور نتائج ايجابية لفحص عدد من الملامسين لمصابين سابقا، تم تسجيل 4 حالات شفاء تام.

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