2020/05/31 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، الاحد، إلى حل مجلس النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه لا يرى اي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي.وقالت عضو قيادة الائتلاف صباح التميمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف علاوي يدعو لحل البرلمان والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف علاوي يدعو لحل البرلمان والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).