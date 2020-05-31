الحشد الشعبي يكشف عن خطة لمنع تعرضات داعش في أربع محافظات

2020/05/31 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المعاون لشؤون العمليات العسكرية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، الاحد، عن وضع خطة أمنية واسعة لمنع تعرضات عصابات داعش الإرهابية في أربع محافظات.وقال البصري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عصابات داعش الإرهابية استخدمت التهويل الإعلامي في عملياتها التصعيدية، حيث إن هجماتها الأخيرة لم تكن بمستوى الخطورة الفعلية”.وأضاف، […]

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