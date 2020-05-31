2020/05/31 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري عن إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تنوي تنفيذه عصابة «داعش» الإرهابية في البصرة وعدة محافظات أخرى،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصقور الاستخبارية تحبط مخططاً إرهابياً ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصقور الاستخبارية تحبط مخططاً إرهابياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).