البصري: خطة لمنع تعرضات داعش في أربع محافظات

2020/05/31 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المعاون لشؤون العمليات العسكرية لنائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري، عن وضع خطة أمنية واسعة لمنع تعرضات عصابات داعش الإرهابية في أربع محافظات.

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