أكثر من 900 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد في أمريكا

2020/05/31 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة سجلت 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا ال...





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