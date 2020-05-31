تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الديوانية

2020/05/31 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاحد (31 أيار 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ...





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