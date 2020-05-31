العراق يحبط مخططا إرهابيا خطيرا لـ ’داعش’

2020/05/31 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية بالعراق أبو علي البصري، الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تنوي تنفيذه ع...

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